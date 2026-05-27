Около 100 тысяч человек уже приняли участие в предварительном голосовании «Единой России»

Руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко и заместитель председателя Законодательного собрания, руководитель фракции партии «Единая Россия» в Законодательном собрании Алексей Антонов проверили работу ситуационного центра, обеспечивающего наблюдение за ходом предварительного голосования. Об этом сообщает пресс-служба РИК НРО партии «Единая Россия».
Центр работает с 25 мая в Штабе общественной поддержки «Единой России». Сотрудники и волонтеры контролируют соблюдение правил агитации и оперативно выявляют возможные нарушения. Задача команды обеспечить прозрачный и справедливый процесс предварительного голосования.
«Каждый год партия “Единая Россия” проводит предварительное голосование, чтобы определить круг кандидатов, которые пойдут на выборы в сентябре. Для каждого участника это испытание на доверие и возможность получить поддержку жителей. Важно, что голосовать могут не только члены и сторонники партии, а все жители области, прошедшие регистрацию через “Госуслуги”», — рассказал Дмитрий Филипенко. «“Единая Россия” проводит уникальную процедуру, в основе которой — современные технологии, гарантирующие прозрачность и надежную защиту данных. Технология блокчейн и специальные шифровальные коды делают голосование максимально безопасным. Все результаты в закодированном виде напрямую передаются в Москву, а после спускаются в регионы. Такая схема полностью исключает как фальсификацию, так и потерю результатов», — отметил Алексей Антонов.
Особое внимание в ситуационном центре уделено работе с пожилыми избирателями: специальная команда волонтеров помогает представителям старшего поколения отдать голос за кандидатов.
«Каждый житель, у кого возникают сложности в голосовании, всегда может обратиться в Штаб общественной поддержки за помощью. Мы понимаем, что людям пожилого возраста трудно работать с современными технологиями, поэтому волонтеры всегда готовы помочь», — отметил Дмитрий Филипенко. «Огромное спасибо волонтерам за помощь — они все подробно показали и рассказали. Голосование — это всегда ответственный и волнительный шаг, страшно ошибиться, нажать не туда. Но благодаря ребятам мы спокойно отдали свой голос. Все прошло легко, быстро и без лишних переживаний», — поделилась нижегородская пенсионерка, избирательница Татьяна Семенова.
На сегодняшний день участие в предварительном голосовании приняли около 100 тысяч человек.
«Мы ждем, что в ближайшие три дня эта цифра будет только расти», — добавил в заключение Алексей Антонов.
Также в рамках предварительного голосования в Штабе общественной поддержки жители Нижегородской области имеют возможность внести предложения в новую Народную программу. Для этого были подготовлены специальные бланки, куда каждый желающий может записать свои инициативы на пятилетний период.
Параллельно в региональном ситуационном центре организована прямая связь с муниципалитетами: на протяжении всего голосования представители местных отделений оперативно отчитываются о ходе процедуры. Серьезных нарушений в ходе предварительного голосования не выявлено.
Напомним, «Единая Россия» — единственная политическая партия в стране, которая на постоянной основе проводит предварительный отбор кандидатов в депутаты всех уровней путем открытого всенародного голосования и предоставляет право сформировать список кандидатов самим избирателям. С 2009 года участие в процедуре предварительного голосования — это обязательная норма для всех кандидатов от партии. Голосование проходит на сайте pg.er.ru и продлится до 31 мая.
