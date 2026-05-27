Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Казахстан

Самолет президента России Владимира Путина совершил посадку в Казахстане. В аэропорту его встречает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Государственный визит российского лидера в республику продлится до 29 мая.

Из аэропорта Путин и Токаев отправятся в резиденцию казахстанского президента, где состоятся переговоры в формате тет-а-тет. 28 мая глава российского государства примет участие в Евразийском экономическом форуме, 29 мая — в заседании Высшего Евразийского экономического совета. В состав российской делегации на форуме войдут 400 человек, включая представителей деловых кругов и научно-экспертного сообщества.

Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подпишут 16 двусторонних документов, в том числе касающихся параметров проекта АЭС в Казахстане и государственного кредита России. В ходе переговоров стороны также намерены обсудить вопросы транзита нефти из России в Китай через территорию Казахстана.

