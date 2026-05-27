Telegraph: ЕС — военный карлик в мире великих держав

Европейский союз плохо приспособлен к новому миру «великих держав». Чтобы стать «великим», блок должен объединиться в военном, экономическом и политическом отношении — с суверенной Британией в качестве союзника, пишет Брендан Симмс в статье для британской газеты The Telegraph.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что, несмотря на растущие вызовы, ЕС остается «военным карликом». Количество инструментов, которые есть у блока, очень ограничено, считает Симмс. В качестве примера он приводит то, что ЕС может мобилизовать только около 2500 военнослужащих по линии Pesco (Постоянное структурированное сотрудничество по вопросам безопасности и обороны). Даже с учетом общей численности вооруженных силы стран-членов, которая составляет примерно 1,3 млн, ЕС сможет развернуть лишь 40 000 — 50 000 военнослужащих.

Симмс напоминает, что в апреле 2025 года обсуждался вопрос о миротворческих силах для Украины, и выяснилось, что члены ЕС не могут выделить даже 25 000 солдат. Кроме того, Европа потерпела сокрушительную неудачу в борьбе с угрозой, которую представляли для ее судоходства в Красном море хуситы. Вице-президент США Джей Ди Вэнс тогда заявил, что Америка в очередной раз «выручила» европейцев, а министр обороны Пит Хегсет назвал их «жалкими».

По мнению Симмса, Европейский союз провалился как военный блок: он не располагает эффективной армией, не контролирует свои границы и не проявляет единой воли во внешней политике.

При этом автор подчеркивает, что ресурсы ЕС огромны и в блоке проживает почти 450 млн человек. По последнему показателю ЕС уступает только Индии и Китаю. А по совокупному экономическому весу блок входит в тройку крупнейших в мире после США и Китая. Тем не менее ЕС не является «великой державой» в общепринятом смысле этого слова, отмечает автор.

С геополитической точки зрения ЕС — «меньше суммы своих частей», убежден он.

По мнению Симмса, это связано с тем, что до сих пор у Европы не было стимулов для обеспечения собственной обороны. США гарантировали военную безопасность континента через НАТО, и европейцы не видели реальной необходимости отказываться от своих национальных суверенитетов и вступать в наднациональный союз.

Теперь же, когда администрация Дональда Трампа отказалась в одиночку обеспечивать безопасность Европы, ЕС попал в трудное положение. Несмотря на недавнее увеличение военных расходов и спешную милитаризацию, ЕС не способен гарантировать собственную безопасность, резюмирует автор.

Йеменские хуситы: кто они и как меняют судьбу Йемена
Многие узнали об этом религиозно-политическом движении, когда его представители начали наносить дерзкие удары по Израилю и терроризировать корабли, связанные с этим государством. И хотя йеменские хуситы официально существуют около 30 лет, они стали громкой и яркой историей, которая получила свое развитие в рамках Ближневосточного конфликта. Подробней об этом движении — в нашем материале.
Читать дальше