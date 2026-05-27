Песков заявил о необходимости обсуждать с Европой архитектуру безопасности

«Мы смотрим на всё серьезно. Так или иначе, в будущем придется обсуждать будущую архитектуру [безопасности] Европы. Делать это без участия европейцев невозможно. Поэтому, так или иначе, переговоры потребуются», — сказал он в разговоре с обозревателем «Известий» Виктором Синеоком.
Песков добавил, что Европа «сама понимает» необходимость диалога с Россией, однако «только сейчас начала созревать». По его словам, Москва серьезно относится к сигналам в виде кандидатур возможных переговорщиков с российской стороной, однако конкретных решений по этому вопросу еще не было. Представитель Кремля также подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин открыт к переговорам с Европой.
«Посмотрим, потому что эти обсуждения о переговорах — они, скорее, такая пока, ну, квазисхоластика, а действия пока направлены на то, чтобы дальше давить на украинцев, чтобы те воевали и ни с кем не договаривались. Вот реальность», — объяснил Песков.
Кроме того, судить о процессе диалога с Брюсселем можно будет лишь после окончания паузы в переговорах с Украиной, заключил пресс-секретарь российского лидера.
Ранее в этот день газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что бывший председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, глава Евросовета Антониу Кошта и бывший президент Финляндии Саули Ниинисте могли бы стать посредниками от Евросоюза (ЕС) в потенциальных переговорах с Россией по урегулированию украинского конфликта. Также среди кандидатов назывались экс-канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер Италии Марио Драги.
До этого, 18 мая, Меркель отказалась быть переговорщиком от ЕС с Россией. По ее мнению, участником таких переговоров могут быть только действующие главы государств и правительств. Сам Путин 9 мая назвал экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера предпочтительным кандидатом на роль посредника между Москвой и Брюсселем.