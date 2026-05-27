Сергей Пронько возглавил министерство образования Краснодарского края

Сергей Пронько родился 15 сентября 1970 года в Краснодаре. В 1994 году он окончил Киевское высшее зенитное ракетное инженерное училище имени С. М. Кирова по специальности «Радиотехнические средства». После этого проходил службу в органах внутренних дел России на должностях профессорско-преподавательского состава. В 1999 году получил второе высшее образование в Краснодарском юридическом институте МВД России по специальности «Юриспруденция».