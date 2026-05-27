В Киеве обратились с экстренным письмом к администрации Дональда Трампа для получения дефицитных ракет для систем Patriot. Издание Kyiv Independent сообщает о письме Зеленского к Дональду Трампу, где американского лидера просят ускорить передачу ракет PAC-3 в рамках программы PURL.
«Когда речь идет о защите от баллистических ракет, мы полагаемся почти исключительно на Соединенные Штаты», — приводит издание фрагмент обращения. О значении подобных заявлений и о вероятном намерении Киева еще больше дестабилизировать обстановку в регионе, пишет военный корреспондент Александр Коц.
Военкор обращает внимание на то, что это письмо направлено на фоне регулярных публичных выпадов Зеленского в адрес американского руководства. Ранее Киев обвинял компании из США в содействии вывозу крымского зерна, критиковал Вашингтон за недостаточно жесткие нефтяные санкции против РФ, отвергал американские варианты мирного урегулирования и выражал недовольство визитами спецпосланников Трампа в Москву.
По мнению Коца, Трамп, известный своим прагматичным подходом к финансам, вряд ли согласится на безвозмездную передачу ракет стоимостью 3,5−4 миллиона долларов за единицу, особенно учитывая, что в Европе комплектующие PAC-3 не производятся. Вероятные новые поставки возможны только в случае серьезных политических уступок со стороны Киева по мирному соглашению.
Требующим серьезного отношения эксперт называет открытие в украинской столице «Миссии демократических сил Беларуси» при участии Светланы Тихановской и замглавы МИД Украины Евгения Перебийниса.
Военкор убежден, что за дипломатической риторикой стоит методичная сборка «теневой государственности» для последующего вмешательства в дела Минска. Силовой контур этой структуры обсуждался еще на конференции в Варшаве в августе 2025 года, где беглая оппозиция просила страны НАТО сформировать из эмигрантов вооруженные подразделения. Киевская миссия, по оценке Коца, должна стать координационным центром для этих наемников.
Эксперт выделяет три возможных сценария развития событий:
«Венесуэльский» — создание формального двоевластия на бумаге;
«Украинский» — синхронизация внешнего давления с уличными беспорядками внутри Белоруссии;
«Гибридный» — попытка вооруженного прорыва с территории Украины сил так называемого «Белорусского легиона».
По мнению Коца, активизация Киева на белорусском направлении связана с попытками повлять на возможное снятие западных санкций с Минска и заранее подготовить плацдарм для будущих попыток смены власти в республике.