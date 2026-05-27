Финляндия обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Как сообщается на сайте ведомства, инцидент произошел 27 мая в районе Порккалы в Финском заливе. Отмечается, что самолет, по предварительным данным, отклонился от курса для уклонения от грозы.
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен проинформировал о начале расследования по факту предполагаемого нарушения. В заявлении финской стороны не приводится каких-либо доказательств произошедшего.
В Министерстве обороны Российской Федерации ранее неоднократно подчеркивали, что полеты российских воздушных судов осуществляются в строгом соответствии с международными нормами использования воздушного пространства над нейтральными водами. Российские самолеты не пересекают воздушные трассы и не допускают опасного сближения с воздушными судами других государств.