Финляндия обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Министерство обороны Финляндии заявило о возможном нарушении воздушного пространства страны российским военным самолетом.

Источник: AP 2024

Как сообщается на сайте ведомства, инцидент произошел 27 мая в районе Порккалы в Финском заливе. Отмечается, что самолет, по предварительным данным, отклонился от курса для уклонения от грозы.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен проинформировал о начале расследования по факту предполагаемого нарушения. В заявлении финской стороны не приводится каких-либо доказательств произошедшего.

В Министерстве обороны Российской Федерации ранее неоднократно подчеркивали, что полеты российских воздушных судов осуществляются в строгом соответствии с международными нормами использования воздушного пространства над нейтральными водами. Российские самолеты не пересекают воздушные трассы и не допускают опасного сближения с воздушными судами других государств.