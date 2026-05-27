Токаев встретил Путина в аэропорту Астаны — фоторепортаж

Касым-Жомарт Токаев 27 мая 2026 года лично встретил президента России Владимира Путина в аэропорту Астаны. Церемонию сопровождали Президентский оркестр, барабанщики и пролет вертолетов с флагами, передает корреспондент Zakon.kz.

Борт российского президента вошел в воздушное пространство Казахстана в сопровождении истребителей Сил воздушной обороны РК.

Владимир Путин прибыл в Астану около половины восьмого вечера.

К трапу самолета российского лидера в столичном аэропорту Касым-Жомарт Токаев вышел лично.

В момент встречи Владимира Путина звучал Президентский оркестр, вдоль дорожки выстроились дети с флажками Казахстана и России, а над терминалом пролетели вертолеты с государственными флагами двух стран.

Несколько минут спустя Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин вместе направились в терминал аэропорта. Их встретил детский ансамбль.

После завершения церемонии кортеж покинул территорию столичного аэропорта, а на выезде из него гостей встречал баннер с надписью «Добро пожаловать в Астану» на казахском и русском языках.

Уже завтра в Астане пройдут основные мероприятия государственного визита президента России. Владимир Путин будет находиться в Казахстане с 27 по 29 мая по приглашению Касым-Жомарта Токаева.

В ходе визита запланированы переговоры, посвященные вопросам дальнейшего развития стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Россией. Кроме того, 28 мая в столице состоится Евразийский экономический форум с участием глав государств — членов Евразийского экономического союза.

13 мая 2026 года Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с государственным визитом в Казахстан.

