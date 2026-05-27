Токаев встретил Путина в аэропорту Астаны — фоторепортаж

Борт российского президента вошел в воздушное пространство Казахстана в сопровождении истребителей Сил воздушной обороны РК.
Владимир Путин прибыл в Астану около половины восьмого вечера.
К трапу самолета российского лидера в столичном аэропорту Касым-Жомарт Токаев вышел лично.
В момент встречи Владимира Путина звучал Президентский оркестр, вдоль дорожки выстроились дети с флажками Казахстана и России, а над терминалом пролетели вертолеты с государственными флагами двух стран.
Несколько минут спустя Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин вместе направились в терминал аэропорта. Их встретил детский ансамбль.
После завершения церемонии кортеж покинул территорию столичного аэропорта, а на выезде из него гостей встречал баннер с надписью «Добро пожаловать в Астану» на казахском и русском языках.
Уже завтра в Астане пройдут основные мероприятия государственного визита президента России. Владимир Путин будет находиться в Казахстане с 27 по 29 мая по приглашению Касым-Жомарта Токаева.
В ходе визита запланированы переговоры, посвященные вопросам дальнейшего развития стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Россией. Кроме того, 28 мая в столице состоится Евразийский экономический форум с участием глав государств — членов Евразийского экономического союза.
