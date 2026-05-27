Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский военный самолёт нарушил границу из-за грозы, утверждает МО Финляндии

Финское оборонное ведомство утверждает, что российский военный летательный аппарат якобы нарушил воздушные границы страны, уклоняясь от грозы. При этом никаких подтверждающих фактов приведено не было.

Источник: Life.ru

«Российский военный самолёт, предположительно, нарушил воздушное пространство Финляндии при уклонении от грозы в Финском заливе у Порккалы 27 мая», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Глава министерства Антти Хяккянен заявил, что начато расследование предполагаемого инцидента. В Минобороны России неоднократно указывали, что отечественные лётчики совершают полёты в строгом соответствии с международными нормами над нейтральными водами, не пересекая чужие трассы и не допуская опасного сближения с иностранными судами.

Ранее Минобороны Эстонии сообщило, что румынский истребитель сбил дрон ВСУ над территорией страны. После этого Таллин заявил Киеву, что не разрешал использовать своё воздушное пространство.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.