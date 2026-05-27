Российский военный самолёт нарушил границу из-за грозы, утверждает МО Финляндии

«Российский военный самолёт, предположительно, нарушил воздушное пространство Финляндии при уклонении от грозы в Финском заливе у Порккалы 27 мая», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Глава министерства Антти Хяккянен заявил, что начато расследование предполагаемого инцидента. В Минобороны России неоднократно указывали, что отечественные лётчики совершают полёты в строгом соответствии с международными нормами над нейтральными водами, не пересекая чужие трассы и не допуская опасного сближения с иностранными судами.
Ранее Минобороны Эстонии сообщило, что румынский истребитель сбил дрон ВСУ над территорией страны. После этого Таллин заявил Киеву, что не разрешал использовать своё воздушное пространство.
