Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ атаковали Сватовскую гимназию в ЛНР

Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар беспилотниками по объектам гражданской инфраструктуры в ЛНР, целью одной из атак стала Сватовская гимназия № 7.

Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар беспилотниками по объектам гражданской инфраструктуры в ЛНР, целью одной из атак стала Сватовская гимназия № 7. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил глава республики Леонид Пасечник.

«В результате ещё одной атаки повреждено здание Сватовской гимназии № 7 — удар пришелся по кровле здания. К счастью, там не было детей», — написал Пасечник.

Помимо образовательного учреждения, под огонь попал гражданский транспорт и объекты коммунального хозяйства. В Сватово в результате удара дрона по автомобилю погиб 51-летний мужчина, еще двое человек получили ранения различной степени тяжести.

«В Северодонецке ранения получили три человека. Удар был нанесен по автомобилю и зданию одного из коммунальных предприятий», — добавил глава региона.

Леонид Пасечник подчеркнул, что действия украинских формирований направлены исключительно против мирного населения. На местах происшествий работают сотрудники Следственного комитета России, которые фиксируют последствия атак для последующего использования в рамках уголовных дел о военных преступлениях киевского режима.

Узнать больше по теме
Биография Леонида Пасечника
Проделавший путь от сотрудника Службы безопасности Украины до главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник считается сегодня в РФ видным политическим деятелем. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше