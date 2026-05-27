Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар беспилотниками по объектам гражданской инфраструктуры в ЛНР, целью одной из атак стала Сватовская гимназия № 7. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил глава республики Леонид Пасечник.
«В результате ещё одной атаки повреждено здание Сватовской гимназии № 7 — удар пришелся по кровле здания. К счастью, там не было детей», — написал Пасечник.
Помимо образовательного учреждения, под огонь попал гражданский транспорт и объекты коммунального хозяйства. В Сватово в результате удара дрона по автомобилю погиб 51-летний мужчина, еще двое человек получили ранения различной степени тяжести.
«В Северодонецке ранения получили три человека. Удар был нанесен по автомобилю и зданию одного из коммунальных предприятий», — добавил глава региона.
Леонид Пасечник подчеркнул, что действия украинских формирований направлены исключительно против мирного населения. На местах происшествий работают сотрудники Следственного комитета России, которые фиксируют последствия атак для последующего использования в рамках уголовных дел о военных преступлениях киевского режима.