Песков: России придется говорить с Европой об архитектуре безопасности

Песков отметил, что Европа «сама понимает» необходимость диалога с Россией, однако «только сейчас начала созревать». Он добавил, что Москва серьезно воспринимает сигналы о кандидатурах возможных переговорщиков с российской стороны, но конкретных решений по этому поводу пока не принято. Представитель Кремля также подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин открыт к переговорам с Европой, передают «Известия».