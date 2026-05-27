Песков: России придется говорить с Европой об архитектуре безопасности

В будущем наступит момент для обсуждения архитектуры безопасности Европы, и этот вопрос необходимо будет обсудить с самими европейцами. С таким заявлением в среду, 27 мая, выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
— Мы смотрим на все серьезно. Так или иначе, в будущем придется обсуждать будущую архитектуру (безопасности — прим. «ВМ») Европы. Делать это без участия европейцев невозможно. Поэтому, так или иначе, переговоры потребуются, — подчеркнул представитель Кремля.
Песков отметил, что Европа «сама понимает» необходимость диалога с Россией, однако «только сейчас начала созревать». Он добавил, что Москва серьезно воспринимает сигналы о кандидатурах возможных переговорщиков с российской стороны, но конкретных решений по этому поводу пока не принято. Представитель Кремля также подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин открыт к переговорам с Европой, передают «Известия».
Ранее издание Politico сообщало, что среди обсуждаемых фигур, подходящих на роль переговорщика с Россией, — бывший канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и экс-премьер Италии Марио Драги. Доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов отметил, что Марио Драги может стать переговорщиком от ЕС, однако его реальные возможности как посредника ограничены.