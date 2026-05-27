Британия и Польша в соглашении обозначили Россию «наиболее серьёзной угрозой»

Свои подпсии под текстом поставили Стармер и его польский коллега Дональд Туск. В рамках соглашения стороны будут обязаны создать совместную систему ПВО, усилить антироссийские санкции, а также объединиться в вопросах использования беспилотников на «восточном фланге» НАТО.
«Республика Польша и Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии… определяют Российскую Федерацию как наиболее серьёзную долгосрочную угрозу своей безопасности», — утверждается в договоре.
Подписание документа уже анонсировалось Британией и Польшей. Как сообщалось, он охватит вопросы коллективной обороны, охраны границ, борьбы с организованной преступностью и взаимодействия с Евросоюзом.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.