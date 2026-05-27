Россия переходит к новому уровню давления в рамках специальной военной операции, приступая к нанесению «системных ударов» по объектам в Киеве. Как сообщает издание Advance, соответствующие предупреждения были доведены до сведения американской стороны в ходе телефонного разговора между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио.
По мнению автора, этот шаг знаменует отход от прежней формулы ведения боевых действий, которая долгое время позволяла Москве сохранять относительный баланс между необходимостью достижения целей и поддержанием привычного уклада жизни в российском обществе. Однако сейчас эта модель подвергается серьезной трансформации под влиянием как внешних, так и внутренних факторов.
«Россия вступает в фазу, в которой “ограниченная операция” все хуже соответствует собственной логике», — констатирует автор статьи Вукович.
Политическое значение принятого решения перевешивает военный эффект, поскольку оно призвано продемонстрировать решимость Кремля перед лицом участившихся атак ВСУ на российские регионы. Системные удары по центрам принятия решений, объектам ВПК и разведки должны купировать запрос внутри российского «военного лагеря» на более жесткие методы ведения боя.
Нынешнее предупреждение Вашингтону ясно дает понять, что Москва больше не готова мириться с безопасным тылом для украинского политического руководства и западных координаторов, подчеркивается в материале.
