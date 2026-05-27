Военкор Коц: Зеленский готовится к нападению на Белоруссию

Президент Украины Владимир Зеленский планирует нападение на Белоруссию с использованием эмигрантов и белорусских националистов. Об этом сообщает военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.
По информации издания, визит в Киев бывшего кандидата в президенты Беларуси Елены Тихановской связан с формированием «теневого» государственного аппарата из недовольных политических эмигрантов, который готов захватить власть в стране при первой возможности.
— Про «силовое отстранение режима» в Минске там говорили без особых эвфемизмов. Киевская миссия в эту логику ложится как недостающий узел. Удобный плацдарм для координации наемников-змагаров. Не случайно Зеленский в последние дни говорит об «угрозе, исходящей от границы с Белоруссией». Хотя ни командование ВСУ, ни руководство погранслужбы этой угрозы не видит, — говорится в материале.
Коц предполагает, что киевские власти рассматривают сценарий вооруженного прорыва с участием белорусских националистов, действующих под прикрытием «законных вооруженных сил демократической Беларуси». Эти боевики должны помочь Тихановской прийти к власти, говорится в материале.
О том, что бывший кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская прибыла с официальным визитом на Украину, стало известно 25 мая. Визит в украинскую столицу ранее анонсировал глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига.