Лукашенко отправляется на саммит в Казахстан 28 и 29 мая

Телеграм-канал «Пул Первого» сообщил о поездке президента Беларуси Александра Лукашенко в Казахстан 28 и 29 мая 2026 года. В обозначенные даты Лукашенко совершит рабочий визит, чтобы принять участие в саммите Евразийского экономического союза, а также в V Евразийском экономическом форуме.