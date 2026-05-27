Кандидат от правой партии Reform UK на довыборах в Палату общин Роберт Кеньон положительно оценил присоединение Крыма к России в комментариях к посту на одном из онлайн-форумов, пишет The Telegraph.
По данным издания, Кеньон оставил комментарий под постом пользователя, который написал, что «народ Крыма хочет быть в России» и что это является «демократией в действии». «Правительство должно работать на благо народа, а не наоборот. Народ высказался, и он получил то, чего хотел. Фолклендские острова и Гибралтар — они хотят остаться британскими, пусть так и будет», — ответил на пост Кеньон.
Кроме того, он написал, что Россия «имела полное право поступать так, как поступила». «Я полностью согласен, Россия имеет полное право поступать так, как она поступила. Как и мы в случае с Фолклендскими островами», — написал Кеньон.
