Истребители ВВС Казахстана сопроводили самолет Путина

АСТАНА, 27 мая — РИА Новости. Самолет Ил-96 президента России Владимира Путина, прибывшего с трехдневным государственным визитом в Казахстан, сопроводили два истребителя ВВС республики.
Госвизит Путина в Казахстан будет проходить с 27 по 29 мая. Президент также примет участие в мероприятиях в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета.
У трапа российского лидера встречало в полном составе сразу два оркестра — военный президентский и молодежный. На лазурного цвета ковровой дорожке выстроились казахские дети, которые встретили Путина, радостно размахивая российскими и казахстанскими флажками. К трапу также выдвинулся взводный расчет отдельной роты почетного караула, представляющей все роды вооруженных сил Республики Казахстан.