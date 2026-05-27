Кремль заявил, что Европа «начала созревать» для переговоров с Россией

В начале мае глава Евросовета Антониу Кошта сказал, что уже проводит консультации с европейскими лидерами по подготовке к переговорному процессу с Россией. По его словам, консультации могут начаться, когда «настанет правильный момент». При этом Кошта отметил, что ЕС не намерен мешать переговорам, которые ведут США, и пока не видит сигналов готовности Москвы к диалогу с Брюсселем.