Кремль заявил, что Европа «начала созревать» для переговоров с Россией

Европа понимает необходимость диалога с Россией, но «только сейчас начала созревать» для переговорного процесса, заявил «Известиям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Москва серьезно относится к сигналам в виде кандидатур возможных переговорщиков с Россией, но конкретных решений по этому вопросу еще не было, указал он. Песков подчеркнул также, что президент Владимир Путин открыт к переговорам с Европой.
Сейчас, по словам Пескова, обсуждения о переговорах — это «скорее, такая квазисхоластика», а в реальности действия стран Европы пока направлены на то, «чтобы дальше давить на украинцев, чтобы те воевали и ни с кем не договаривались».
Пресс-секретарь президента отметил, что рано или поздно в будущем "придется обсуждать будущую архитектуру Европы, и делать это без участия европейцев невозможно.
Идея назначить спецпосланника Европы для контактов с Россией стала обсуждаться в начале этого года — тогда же ряд европейских политиков, включая президента Франции Эмманюэля Макрона и премьера Италии Джорджи Мелони, заявили о необходимости возобновить контакты с Россией.
В начале мае глава Евросовета Антониу Кошта сказал, что уже проводит консультации с европейскими лидерами по подготовке к переговорному процессу с Россией. По его словам, консультации могут начаться, когда «настанет правильный момент». При этом Кошта отметил, что ЕС не намерен мешать переговорам, которые ведут США, и пока не видит сигналов готовности Москвы к диалогу с Брюсселем.
Politico сообщало, что Евросоюз рассматривает экс-канцлера Германии Ангелу Меркель, президента Финляндии Александра Стубба и бывшего премьера Италии Марио Драги в качестве возможных переговорщиков с Россией. Путин назвал предпочтительным переговорщиком экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. В ответ глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала «не очень разумным» позволить Москве выбирать переговорщика со стороны ЕС, а сам Шрёдер, по ее мнению, сидел бы «по обе стороны стола».