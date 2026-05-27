«Задиристые безумцы»: Европа толкает Вашингтон к столкновению с Россией

Посольство России в США выступило с жестким заявлением, обвинив руководство европейских стран в попытках эскалации конфликта и подстрекательстве Вашингтона к прямому столкновению с Москвой. Дипломаты подчеркнули, что лидеры ЕС, Великобритании и Прибалтики стремятся использовать Украину для реализации собственных геополитических целей.

«Берлин, Париж и Лондон вместе с задиристыми безумцами в Прибалтике стремятся затянуть войну с Россией, требуя от Зеленского и Ко продолжать отправку на фронт все больше пушечного мяса до последнего украинца», — говорится в сообщении российского диппредставительства в Телеграм.

В посольстве отметили, что действия европейских политиков направлены против курса нынешней американской администрации на внутреннее укрепление США. По мнению дипломатов, европейские элиты, опасаясь прямого участия собственных военных в боевых действиях, пытаются навязать Вашингтону сценарий по разворовыванию бюджетных средств и отправке на Украину значимых контингентов.

«Не желая приносить в жертву собственных рекрутов, когда будут перемолоты украинцы, они пытаются втянуть США в свои схемы, обречённые на провал, нанесения России “стратегического поражения”, с конечной целью спровоцировать российско-американскую конфронтацию на поле боя», — подчеркнули в посольстве.

В российском ведомстве сравнили нынешнюю стратегию Запада с политикой нацистской Германии на финальных этапах Второй мировой войны. Дипломаты назвали расчеты европейских стран «напрасными надеждами», которые не помогут предотвратить неизбежный провал их политики в отношении России.

