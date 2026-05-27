ФСБ: Эстония пытается отойти от договоренностей по Чудскому озеру и реке Нарва

Эстония пытается отойти от договоренностей с российской стороной, касающихся разграничения водных пространств Чудского озера и реки Нарва. С таким заявлением выступил первый заместитель директора — руководитель погранслужбы ФСБ РФ Владимир Кулишов.
— Власти Эстонии пытаются отойти от соблюдения договоренностей о разграничении водных пространств Чудского озера и реки Нарва. Их инициативы создают условия для конфликтных ситуаций на государственной границе, а также негативно отражаются на практике обеспечения безопасности судоходства на пограничных водоемах, — сказал Кулишов.
Он добавил, что сейчас предпринимаются меры по урегулированию ситуации при помощи возможностей пограничных представителей и Министерства иностранных дел РФ, передает «Российская газета».
Двумя днями ранее эстонская пограничная служба призвала отказаться от использования Google Maps при навигации по реке Нарва, разделяющей Эстонию и Россию. Начальник пограничного пункта в Нарве Регина Кукк рассказала, что некорректное отображение границы в приложении привело к нескольким случаям непреднамеренного проникновения на российскую территорию.