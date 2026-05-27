Эстония провоцирует конфликты на границе с Россией

Власти Эстонии предпринимают шаги, направленные на дестабилизацию ситуации на государственной границе с Россией, пытаясь отойти от действующих договоренностей о разграничении акваторий Чудского озера и реки Нарва. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.
«Власти Эстонии пытаются отойти от соблюдения договоренностей о разграничении водных пространств Чудского озера и реки Нарва. Их инициативы создают условия для конфликтных ситуаций на государственной границе, а также негативно отражаются на практике обеспечения безопасности судоходства на пограничных водоемах», — заявил руководитель ведомства.
По словам Владимира Кулишова, подобные действия со стороны Таллина создают дополнительные риски и осложняют процесс охраны рубежей. В настоящее время российская сторона задействует дипломатические каналы и возможности пограничных представителей для урегулирования возникших разногласий, пытаясь вернуть ситуацию в правовое поле.