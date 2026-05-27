Задержанный в Чехии за наркотики митрополит Иларион смог уехать из страны

Митрополит Иларион, задержанный в Чехии за наркотики, покинул республику, опасаясь повторного задержания. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.
«Пока я уехал из Чехии. Увидев, как легко делаются подобные вещи, я опасаюсь, чтобы история не повторилась», — сказал митрополит.
Он добавил, что намерен доложить патриарху Кириллу обо всех обстоятельствах случившегося, а дальнейшие шаги будут зависеть от решения предстоятеля.
В багажнике машины, в которой ехал митрополит, полицейские ранее обнаружили четыре контейнера с веществом белого цвета. Сам Иларион заявил, что никогда не был связан с незаконным оборотом наркотиков.
