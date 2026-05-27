Трамп выступил против вывоза урана из Ирана в Россию или Китай

Президент США Дональд Трамп ответил отрицательно на вопрос, устроило бы его, если бы Россия или Китай забрали иранские запасы высокообогащенного урана.
«Нет», — сказал Трамп.
Говоря о сделке с Ираном, глава Белого дома отметил, что.
о смягчении санкций или предоставлении средств речь пока не идет.
«Мы контролируем деньги, которые, по их утверждению, принадлежат им. Мы сохраним контроль над этими деньгами», — пояснил он.
США позволят иранцам получить средства, если они будут «вести себя правильно», подчеркнул республиканец.
"Они начинают давать нам то, что должны нам дать. Если это так, это замечательно. Если они этого не сделают, то [глава Пентагона Пит] Хегсет их добьет, — пригрозил американский лидер.
