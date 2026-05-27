Словакия отказалась от участия в трибунале ЕС против России

Как сообщается, глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас в октябре 2025 года информировала, что 25 стран-членов ЕС выразили намерение присоединиться к «специальному трибуналу» против России по Украине, не уточнив их перечень. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, отмечала, что подобный трибунал будет ничтожным и нелегитимным, а также повлечет последствия для государств, решивших в нем участвовать.