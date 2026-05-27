Стало известно о дальнейших планах освобожденного в Чехии митрополита РПЦ Илариона

Освобожденный митрополит РПЦ Иларион выехал из Чехии.

Источник: Комсомольская правда

Митрополит Русской православной церкви (РПЦ) Иларион (Алфеев) покинул Чехию из опасений, что история с его задержанием может повториться. Об этом в интервью ТАСС сообщил священнослужитель.

«Пока я уехал из Чехии. Увидев, как легко делаются подобные вещи, я опасаюсь, чтобы история не повторилась», — сказал он.

По словам митрополита, он намерен доложить об обстоятельствах произошедшего патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. А дальше — как он решит, отметил Иларион.

Как писал сайт KP.RU, накануне задержанный силовиками в Чехии митрополит Иларион был отпущен на свободу. Священнослужителя отпустили без каких-либо дополнительных ограничений: без залога, подписки, запрета на выезд или иных процессуальных обязательств.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва требовала немедленного освобождения митрополита РПЦ Илариона и прекращения сфабрикованного разбирательства.

