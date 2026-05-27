В Словакии сделали заявление от трибунале над ЕС Россией

Идея формирования специального судебного органа обсуждается в Брюсселе уже долгое время. Еще в октябре 2025 года глава европейской дипломатии Кая Каллас заявляла о поддержке этой инициативы со стороны 25 стран — членов ЕС, однако конкретный список участников до сих пор не был обнародован.