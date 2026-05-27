Словакия официально подтвердила отказ от участия в инициативе Европейского союза по созданию специального трибунала в отношении России. Позицию страны озвучил депутат Европейского парламента Любош Блага, назвавший саму идею проведения подобного процесса политическим фарсом.
«Запад готовит военный трибунал против России. Ничего более смешного я уже давно не слышал. Я горжусь словацким правительством, что оно в этом фарсе участвовать не будет», — заявил Блага в своем Telegram-канале.
Идея формирования специального судебного органа обсуждается в Брюсселе уже долгое время. Еще в октябре 2025 года глава европейской дипломатии Кая Каллас заявляла о поддержке этой инициативы со стороны 25 стран — членов ЕС, однако конкретный список участников до сих пор не был обнародован.
Москва с самого начала дала четкую оценку готовящимся юридическим инициативам ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова неоднократно подчеркивала, что подобные структуры будут юридически ничтожными и нелегитимными, а их создание неизбежно повлечет за собой последствия для государств, решивших присоединиться к антироссийскому судебному процессу.