Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Словакии сделали заявление от трибунале над ЕС Россией

Словакия официально подтвердила отказ от участия в инициативе Европейского союза по созданию специального трибунала в отношении России.

Словакия официально подтвердила отказ от участия в инициативе Европейского союза по созданию специального трибунала в отношении России. Позицию страны озвучил депутат Европейского парламента Любош Блага, назвавший саму идею проведения подобного процесса политическим фарсом.

«Запад готовит военный трибунал против России. Ничего более смешного я уже давно не слышал. Я горжусь словацким правительством, что оно в этом фарсе участвовать не будет», — заявил Блага в своем Telegram-канале.

Идея формирования специального судебного органа обсуждается в Брюсселе уже долгое время. Еще в октябре 2025 года глава европейской дипломатии Кая Каллас заявляла о поддержке этой инициативы со стороны 25 стран — членов ЕС, однако конкретный список участников до сих пор не был обнародован.

Москва с самого начала дала четкую оценку готовящимся юридическим инициативам ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова неоднократно подчеркивала, что подобные структуры будут юридически ничтожными и нелегитимными, а их создание неизбежно повлечет за собой последствия для государств, решивших присоединиться к антироссийскому судебному процессу.

Узнать больше по теме
Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
Читать дальше