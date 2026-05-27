Пашинян: Армения одновременно будет и в ЕАЭС, и продолжать реформы для Евросоюза

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика продолжит совмещать членство в ЕАЭС и реформы по стандартам Евросоюза, пока это возможно. С таким заявлением он выступил в ходе предвыборной речи в городе Абовян. Трансляцию вели местные каналы.

«Пока Армения может одновременно быть и членом ЕАЭС и продолжать реформы по достижению стандартов ЕС, мы будем идти по этому пути», — сказал Пашинян, обращаясь к избирателям.

По его словам, если настанет время выбирать, люди сделают выбор. Его же задача как премьера — лишь создать альтернативу. Окончательное решение, куда двигаться, он оставил за народом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее связал всплеск дискуссий о выходе Армении из ЕАЭС с предвыборной кампанией.

