Детский ансамбль выступил в Астане для Путина и Токаева

Детский творческий коллектив исполнил номер для президентов РФ и Казахстана.

Источник: Комсомольская правда

Ансамбль юных музыкантов выступил перед президентами России и Казахстана Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым. Видеозапись этого номера появилась на официальном канале Кремля в мессенджере MAX.

Концерт состоялся в правительственном терминале аэропорта Астаны. Мероприятие прошло после прибытия Путина в Казахстан и его встречи с Токаевым.

Также Кремль обнародовал видео прибытия президента России Владимира Путина в Астану. На кадрах самолет Путина приземляется, его встречают дети с флагами и военный оркестр. У трапа президента РФ приветствует президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, они обмениваются рукопожатием и беседуют.

Ранее KP.RU сообщил, что 27 мая начался трехдневный визит Путина в Казахстан, включающий неформальный обед и переговоры. Также президент примет участие в мероприятиях ЕАЭС, где обсудят план Армении по вступлению в ЕС.