Детский ансамбль выступил в Астане для Путина и Токаева

Ансамбль юных музыкантов выступил перед президентами России и Казахстана Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым. Видеозапись этого номера появилась на официальном канале Кремля в мессенджере MAX.
Концерт состоялся в правительственном терминале аэропорта Астаны. Мероприятие прошло после прибытия Путина в Казахстан и его встречи с Токаевым.
Также Кремль обнародовал видео прибытия президента России Владимира Путина в Астану. На кадрах самолет Путина приземляется, его встречают дети с флагами и военный оркестр. У трапа президента РФ приветствует президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, они обмениваются рукопожатием и беседуют.