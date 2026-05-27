По словам дипломата, страны Запада не пытаются спровоцировать конфликт «здесь и сейчас», поскольку признают, что в настоящее время не готовы к этому. Однако они ставят себе задачей подготовиться к прямой конфронтации в течение трех-семи лет. В данный момент, считает Полянский, Брюссель «тестирует пределы гибкости» Москвы.
«Но это сложно сделать. Потому что сейчас они вплотную подошли к прямому участию в военных действиях, и, естественно, что если там размещается прямое производство беспилотников, у нас есть все основания, чтобы наносить по ним удары. Уважаемые наши военные в таких случаях прекрасно знают, что нужно делать», — отметил эксперт.
Таким образом, дипломат напомнил, что Россия будет считать законными целями военные объекты, расположенные на территории стран Запада, которые поставляют БПЛА киевскому режиму.
«Проблема в том, что наше терпение и наш гуманизм западные страны зачастую трактуют как проявление слабости. И делают это абсолютно зря», — отметил он.
Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс 27 мая призвал страны Евросоюза (ЕС) открыть свои запасы вооружений для поддержки Украины. По словам Кубилюса, европейские страны отстают от России по темпам производства ракет и вооружений. Он отметил, что оборонные компании ЕС выпускают слишком сложную и дорогостоящую технику, производство которой трудно быстро увеличить.
Перед этим, 26 мая, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Запад самостоятельно передаст президента Владимира Зеленского в руки России, когда он полностью исчерпает свой ресурс. По его словам, западные страны постараются максимально отстраниться от процесса.