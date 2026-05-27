Росатом планирует в следующем году начать строительство АЭС в Казахстане

Разворот строительно-монтажной базы начнётся уже в следующем году, одновременно с этим стартует подготовка технической и проектной документации для получения лицензии.
«Мы исходим из того, что мы начнём разворот строительно-монтажной базы в следующем году», — сказал Лихачев, отвечая на вопрос ТАСС.
Напомним, Россия и Казахстан реализуют флагманский проект в области мирного атома. При участии «Росатома» в республике идёт строительство первой в республике АЭС по самым современным российским технологиям.
