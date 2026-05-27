Росатом планирует в следующем году начать строительство АЭС в Казахстане

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв заявил, что строительные работы на площадке АЭС «Балхаш» в Казахстане могут начаться в 2027 году. Он подчеркнул, что темпы зависят от заказчика, а основные параметры проекта установит правительство республики.