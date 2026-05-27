Жалобы в пустоту: Власти Украины не реагируют на зверства в ТЦК, заявил омбудсмен

Территориальные центры комплектования на Украине всё чаще фактически становятся местами принудительного содержания граждан. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в республике Дмитрий Лубинец.

«ТЦК все чаще превращаются в места лишения свободы граждан. К сожалению, власти реагируют на нарушения прав человека только тогда, когда возникает общественный резонанс», — приводит его слова издание «Страна».

Омбудсмен отметил многочисленные нарушения, выявленные им в центрах комплектования, и добавил, что его жалобы и обращения в уполномоченные органы регулярно остаются без ответа.

Ранее американский правозащитник и координатор Кампании солидарности с Одессой Фил Уилайто заявил, что улицы города находятся под контролем фашистских организаций. По его словам, при нынешних украинских властях ситуацию обеспечивает не только репрессивное правительство, но и открыто фашистские группировки.

