Западные государства практически полностью исчерпали границы допустимого и вплотную приблизились к прямому вовлечению в боевые действия против Российской Федерации. Об этом в интервью изданию «Известия» заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
«Они действительно сейчас вплотную подошли к прямому участию в военных действиях. Если там размещается производство беспилотников, у нас есть все основания наносить по ним удары. Если речь идет о пропуске через воздушное пространство, тоже, я думаю, наши военные знают, что в таких случаях нужно делать», — отметил дипломат.
Полянский подчеркнул, что российская сторона в течение долгого времени проявляла выдержку, однако западные столицы ошибочно приняли это за отсутствие решимости.
«Проблема в том, что наше терпение и наш гуманизм западные страны зачастую трактуют как проявление слабости. И делают это абсолютно зря», — заключил Полянский.
Ранее издание Časopis argument в своей статье предупредила, что Латвия своим пособничеством ВСУ атаковать российскую инфраструктуру может ждать удары РФ. Там также предупредили, что таким образом Рига может втянуть в конфликт с Россией всю НАТО.
