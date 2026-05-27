ФСБ: Число провокаций на границе РФ со стороны стран НАТО неуклонно растёт

Число провокаций на государственной границе РФ со стороны сопредельных стран НАТО неуклонно растёт. Своими оценками поделился первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.

Источник: Life.ru

«Сосредоточение сил Североатлантического альянса на так называемом восточном фланге сопровождается попытками властей сопредельных государств пересмотреть сложившуюся практику применения договоров о режиме государственной границы, а также ростом провокационных действий с их стороны», — сказал Кулишов в интервью RG.ru.

По его словам, Финляндия и Эстония с 2022 года в одностороннем порядке неоднократно меняли порядок пропуска через границу, сокращая время работы КПП, вводя необоснованные ограничения и ужесточая процедуры контроля. Зачастую это нарушает права как собственных граждан, так и россиян.

Кроме того, финские пограничники возвели инженерные заграждения в местах, не предусмотренных действующим советско-финляндским договором о режиме границы от 23 июня 1960 года.

Ранее сообщалось, что власти Эстонии утвердили перераспределение бюджета на 2026 год, предусмотрев дополнительное финансирование на укрепление границы с Россией — часть средств направят на усиление восточного пограничного участка, развитие компетенций в сфере ИИ и поддержку проекта завода по производству взрывчатых веществ, а 17 миллионов евро пойдут на выполнение уже заключённых контрактов.

