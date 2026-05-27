В Шотландии обсуждения о независимости происходят постоянно и часто активизируются Шотландской национальной партией (SNP), которая использует этот вопрос как ключевой политический инструмент для сохранения власти. Доцент Финансового университета Иван Пятибратов оценил вероятность проведения референдума и достижения Шотландией независимости от Великобритании.
По словам эксперта, Шотландская национальная партия сталкивается с серьезными трудностями в последнее время, что связано с рядом коррупционных скандалов внутри SNP и общим ухудшением качества жизни в Шотландии на фоне растущих цен.
— В этом отношении идея независимости — палочка-выручалочка для SNP. Обретение независимости Шотландии стало особо популярно на фоне деятельности британского премьера Кира Стармера, который подвергается огромному давлению после скандала вокруг дела Эпштейна и в связи с сокращением мер социальной поддержки в стране, — пояснил Пятибратов.
Шотландцы наблюдают за событиями в Великобритании, и на этом фоне идея независимости становится все более популярной, объясняет Пятибратов.
Он отмечает, что в начале 2026 года чуть больше половины шотландцев поддерживали идею независимости. Однако по последним данным, сейчас более половины жителей страны предпочитают оставаться частью Великобритании.
По словам Пятибратова, такое разделение мнений всегда было характерно для Шотландии. Эксперт напомнил, что на референдуме 2014 года большинство шотландцев (55 процентов) проголосовали за сохранение Шотландии в составе Великобритании, против 45 процентов за независимость.
Настроения не изменились: по-прежнему около половины населения хочет оставаться частью Великобритании, в то время как другая половина стремится к независимости и вступлению в Европейский союз.
Тем не менее эксперт считает, что шансы на проведение референдума о независимости Шотландии в настоящее время невелики.
— Это связано с тем, что в конечном счете референдум должен быть одобрен в Лондоне. Крайне сомневаюсь, что лейбористское правительство хотело бы, чтобы референдум состоялся — это может потенциально ослабить его позиции. Стармер не пойдет на это, — приводит слова эксперта Новости Mail.
О том, что парламент Шотландии выступил в поддержку призывов к проведению референдума о независимости от Великобритании стало известно 27 мая. Еще 27 апреля глава Шотландской национальной партии Джон Суинни заявил о намерении вынести вопрос на голосование сразу после выборов. Идею поддержали 72 парламентария.