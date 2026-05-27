Пашинян заявил, что Армения не собирается выходить из ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика не намерена выходить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом он сообщил на встрече с избирателями в рамках предвыборной агитации.
«Армения на данный момент не только не собирается выходить из ЕАЭС, но я единственный чиновник ЕАЭС, который одновременно является членом двух высших управляющих органов», — отметил глава правительства.
Как уточнил Никол Пашинян, все утверждения о возможном выходе Армении из союза лишены оснований. По его словам, те, кто распространяет подобные сведения, не осознают, что «роют могилу ЕАЭС». Политик также подчеркнул, что после парламентских выборов 7 июня он возобновит деятельность в рамках ЕАЭС.
Ранее в тот же день премьер-министр заявил, что вопрос о вступлении в Европейский союз или участии в ЕАЭС будет решаться гражданами страны. В декабре 2025 года Армения и ЕС подписали повестку стратегического партнерства. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с господином Пашиняном отметил, что одновременное членство в ЕАЭС и Евросоюзе невозможно.