Трамп заявил о неудовлетворенности ходом переговоров с Ираном

Соединенные Штаты не довольны усилиями Ирана, которые тот прилагает для заключения сделки, заявил американский президент Дональд Трамп, передает пресс-служба Белого Дома в X.
«[Иранские власти] очень хотят заключить сделку. Пока они до этого не дошли. Мы не удовлетворены этим, но обязательно будем — иначе нам придется просто довести дело до конца. Они ведут переговоры из последних сил, но посмотрим, что из этого выйдет», — сказал Трамп.
Глава Белого дома также отметил, что о смягчении санкций или предоставлении средств речь пока не идет. Кроме того, он отверг возможность оставить Ормузский пролив под контролем Ирана, как того требует Тегеран. «Пролив должен быть открыт для всех. Это международные воды», — сказал республиканец.
Он также ответил отрицательно на вопрос, устроило бы его, если бы Россия или Китай забрали иранские запасы высокообогащенного урана.
24 мая Axios со ссылкой на американского чиновника и источники сообщил, что Тегеран и Вашингтон планируют подписать меморандум о взаимопонимании, который породит прекращение огня на 60 дней.
На этот же период Ормузский пролив будет открыт без взимания платы за проход, а Иран согласится его разминировать, чтобы обеспечить безопасный проход судов. США в свою очередь снимут блокаду иранских портов и предоставят Тегерану некоторые исключения из санкций, чтобы позволить ему свободно продавать нефть. Проект меморандума также включает обязательства Ирана никогда не разрабатывать ядерное оружие.
Проект неофициального соглашения также опубликовало иранское гостелерадио IRIB. 27 мая пресс-служба Белого дома написала в X, что информация иранских СМИ не соответствует действительности, а сам меморандум является выдумкой.
