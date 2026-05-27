Air Tanzania с июля запустит прямые авиарейсы между Танзанией и Россией

Росавиация выдала авиакомпании Air Tanzania разрешение на выполнение прямых полетов между Танзанией и Россией, сообщил глава Минтранса России Андрей Никитин, передает ТАСС.
До настоящего времени этот авиаперевозчик не осуществлял полеты в Россию.
Как рассказал министр, заявка от Air Tanzania была получена Росавиацией, вопрос проработали в оперативном порядке, и разрешающий документ уже направлен перевозчику. Решению предшествовали межгосударственные консультации при участии Минтранса России, пояснил Никитин.
«Благодарю танзанийскую сторону за конструктивный диалог и тесное сотрудничество», — подчеркнул министр транспорта.
По его словам, прямые рейсы авиакомпании Air Tanzania по маршруту Дар-эс-Салам — Москва (Внуково) — Занзибар предварительно стартуют 2 июля с частотой три раза в неделю на воздушных судах Boeing 787 Dreamliner. При этом Никитин уточнил, что «первый рейс будет выполнен при достижении минимального уровня загрузки».
Танзания — крупнейшая страна Восточной Африки, расположенная на побережье Индийского океана. Она образовалась в результате объединения Танганьики (материковая часть) и Занзибара (островной архипелаг) 26 апреля 1964 года. Столицей является Додома, хотя крупнейшим городом и экономическим центром остается Дар-эс-Салам.
О том, что Россия ведет работу по открытию авиасообщения с Танзанией, рассказывал заместитель руководителя Росавиации Алексей Буевич в эфире Радио РБК в конце марта. Он также отмечал, что прорабатывается возможность закольцевать этот маршрут на Сейшельские острова.
По словам Буевича, Росавиация получила много запросов на развитие воздушного хаба в Африке. С Северной Африкой у России хорошее авиасообщение и большое количество рейсов. Так, в страны Южной и Центральной Африки выполняет полеты Ethiopian Airlines. А благодаря открытию направления в Танзанию будет востребована Юго-Восточная Африка. «Для нас это очень хороший шаг в развитии авиационной доступности всего Африканского континента», — подчеркнул он.
Россия приостановила полеты в Танзанию в период пандемии COVID-19. Позже, в июне 2024 года, страны подписали Соглашение о воздушном сообщении для развития полетов между странами.
