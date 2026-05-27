Митрополит Иларион покинул Чехию

Митрополит Иларион (в миру Григорий Алфеев) заявил, что покинул Чехию. Священнослужитель дал комментарий агентству ТАСС.

«Пока я уехал из Чехии. Увидев, как легко делаются подобные вещи, я опасаюсь, чтобы история не повторилась», — уточнил митрополит.

Священнослужитель также рассказал, что планирует доложить о произошедшем патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, «а дальше — как он решит».

Ранее митрополит Иларион, задержанный в Чехии по делу о наркотиках и вышедший на свободу спустя два дня, рассказал в своем Telegram-канале об условиях содержания под стражей. Он заявил, что его держали в холодном изоляторе без питания и возможности выспаться. По словам митрополита, ему не предоставили книг. Священнослужителя задержали 24 мая. Его заподозрили в хранении наркотиков. В РПЦ назвали задержание «классической подставой».