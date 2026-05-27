Александр Беглов вручил премии библиотекарям

Каждый год библиотеки Северной столицы организуют около 60 тысяч мероприятий — выставки, книжные презентации, литературные акции, интерактивные путешествия и мастер-классы. Город также обновляет здания и оборудование, внедряя цифровые технологии. За последние три года были закуплены компьютеры, серверы и программное обеспечение, а также станции самообслуживания и мультимедийные системы.