Александр Беглов вручил премии библиотекарям

Беглов поддержал идею президента Петербургского библиотечного общества, директора Центральной городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского Зои Чаловой об участии города в Всероссийском конкурсе на звание «Библиотечная столица России — 2028» и о желании провести Всероссийский библиотечный конгресс.
«Библиотеки — важнейшая составляющая культурной жизни города. Здесь дети учатся любить чтение, впитывают нашу культуру. Здесь общается старшее поколение. Уверен, что результаты нашей с вами работы дают нам полное право рассчитывать на звание библиотечной столицы России», — отметил губернатор.
Он добавил, что за короткое время город обновил большинство библиотек, превратив их в современные культурные центры, куда приходят люди разных возрастов, где проходят мероприятия с участием художников, писателей и участников специальной военной операции.
В Петербурге сейчас работают 202 общедоступные библиотеки. В прошлом году они собрали почти 800 тысяч зарегистрированных читателей, а количество посещений превысило 8 миллионов.
Каждый год библиотеки Северной столицы организуют около 60 тысяч мероприятий — выставки, книжные презентации, литературные акции, интерактивные путешествия и мастер-классы. Город также обновляет здания и оборудование, внедряя цифровые технологии. За последние три года были закуплены компьютеры, серверы и программное обеспечение, а также станции самообслуживания и мультимедийные системы.
В прошлом году в Петербурге открыли три новые библиотеки и капитально отремонтировали восемь. Расширение сети библиотек продолжается, фонды активно пополняются. В 2025 году было приобретено более 56 тысяч экземпляров документов за счёт городских субсидий.
На вечере в Капелле впервые вручили награды лауреатам премии Губернатора Санкт-Петербурга «За заслуги в развитии библиотечного дела в Санкт-Петербурге». Премия была учреждена в этом году для повышения престижа профессии библиотекаря и присуждалась в 12 номинациях — четырёх персональных и восьми коллективных.
Среди персональных номинаций: «Библиотекарь года», «Открытие года», «Наставник», «За верность профессии». Награды для коллективов включают «Вдохновитель юных», «Служение», «Гений места», «Память поколений», «Выставка», «Событие года», «Книжный эталон» и «Библиотека года».
После награждения для гостей прошёл концерт «Культурный код Петербурга». Общероссийский День библиотек был установлен на государственном уровне в 1995 году указом Президента Российской Федерации и отмечается 27 мая в честь основания Екатериной II первой государственной общедоступной библиотеки России — Императорской публичной библиотеки (сейчас это Российская национальная библиотека) в 1795 году.