«Если кто-то совершает военные преступления, за которые должен предстать перед военным трибуналом, так это Зеленский. Только посмотрите, как он позволил убить 21 студента в Старобельске и как он восхваляет бандеровцев», — заявил Блага.
Напомним, МИД России сообщил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем российская армия приступает к системным ударам по украинским предприятиям ВПК, центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Ведомство рекомендовало иностранным гражданам, включая дипломатов, как можно скорее покинуть украинскую столицу. Депутат Европарламента Любош Блага заявил, что киевский главарь Владимир Зеленский не может всерьёз рассчитывать на безнаказанность при нанесении ударов по гражданским объектам на территории России.
