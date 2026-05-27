Трамп пригрозил разнести Оман

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты «разнесут» Оман, если тот попытается взять под контроль Ормузский пролив. Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания кабинета министров в Белом доме.
«Проливы будут открыты для всех, и никто не будет их контролировать. Мы будем за ними присматривать. Оман будет вести себя так же, как и все остальные, иначе нам придется их разнести», — сказал Трамп.
Ранее в среду заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери Кяни сообщил журналистам, что Тегеран и Маскат проводят совместные переговоры по определению нового порядка прохода судов через Ормузский пролив.