В МИД Армении получили письмо из РФ о возможной денонсации газовых соглашений

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупреждал, что взятый Арменией курс на евроинтеграцию может лишить её льготных условий получения российского газа. По действующим сейчас правилам поставки субсидируются Москвой, а цена значительно ниже рыночной зафиксирована контрактом. Премьер-министр республики Никол Пашинян отреагировал на предупреждение бравадой, заявив, что Армения станет сказочно богата, и дорогой газ не создаст ей неудобств.