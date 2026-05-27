В МИД Армении получили письмо из РФ о возможной денонсации газовых соглашений

Документ адресован не дипломатам, а Министерству территориального управления и инфраструктур республики. Однако в МИД его уже переслали по назначению.
Собеседница агентства уточнила, что письмо изучат. Если возникнет необходимость, армянская сторона подготовит отве.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупреждал, что взятый Арменией курс на евроинтеграцию может лишить её льготных условий получения российского газа. По действующим сейчас правилам поставки субсидируются Москвой, а цена значительно ниже рыночной зафиксирована контрактом. Премьер-министр республики Никол Пашинян отреагировал на предупреждение бравадой, заявив, что Армения станет сказочно богата, и дорогой газ не создаст ей неудобств.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.