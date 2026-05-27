«Создают условия для конфликтов»: В ФСБ рассказали об опасных действиях Эстонии на границе

Ранее эстонские пограничники призвали не пользоваться Google Maps на реке Нарва. Они объяснили, что сервис может привести судно в российские территориальные воды. Об этом написала телерадиовещательная корпорация ERR. Проблема в буях на акватории. Москва и Таллин не договорились об их расположении при демаркации границы.