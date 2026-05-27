«Разнесем Оман»: Трамп пригрозил уничтожением еще одной стране

Президент США Дональд Трамп выступил с резким заявлением в адрес Омана и Ирана, пригрозив силовым ответом в случае попыток установления контроля над Ормузским проливом. В ходе заседания кабинета министров в Белом доме американский лидер подчеркнул, что Вашингтон намерен обеспечить свободу судоходства любыми способами.
«Проливы будут открыты для всех, и никто не будет их контролировать. Мы будем за ними присматривать. Оман будет вести себя так же, как и все остальные, иначе нам придется их разнести», — заявил Дональд Трамп.
Поводом для жесткого высказывания стали сообщения о переговорах Тегерана и Маската по установлению нового порядка прохода судов через стратегический маршрут. Трамп ясно дал понять, что Белый дом не допустит ограничений в этом регионе.
«Эта улица будет открыта для всех. Это международные воды, никто не будет контролировать их. Мы будем следить за этим», — добавил президент США, уточнив, что вопрос контроля над проливом является ключевым пунктом в текущих консультациях с иранской стороной.
Напряженность вокруг Ормузского пролива, являющегося главной артерией для транспортировки нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, привела к резкому росту мировых цен на энергоносители. Фактическая блокировка маршрута негативно отразилась на объемах добычи и экспорта углеводородов, что спровоцировало подорожание топлива и промышленной продукции по всему миру. Американская администрация рассматривает ситуацию как угрозу глобальной экономической стабильности и готова применить военные инструменты для поддержания статуса пролива как международных вод.