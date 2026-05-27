В МВД сообщили о схеме мошенников с фото надгробий бойцов спецоперации

Мошенники предлагают сфотографировать надгробия участников специальной военной операции или «аллеи героев» в обмен на «легкий заработок», сообщил канал «Вестник Киберполиции России» в «Максе».
«За этими “вакансиями” стоит целенаправленная работа украинских спецслужб и мошеннических кол-центров», — заявили в ведомстве.
Полученные данные используют мошенники для звонков родственникам погибших под предлогом выплат от Минобороны.
Собранная информация также передается в разведывательные подразделения ВСУ для применения в информационно-психологических операциях, направленных на дестабилизацию обстановки внутри России, пояснили в министерстве.
За участие в мошеннических схемах гражданам грозит уголовная ответственность по статье 275 Уголовного кодекса («Государственная измена»). Статья предусматривает наказание от 12 лет лишения свободы вплоть до пожизненного заключения. Иностранцам грозит возбуждение дела по статье 276 Уголовного кодекса («Шпионаж»).
В мае 2026 года заместитель главы МИД России Дмитрий Любинский заявил, что на территории Украины работают около 1,5 тыс. мошеннических call-центров.
