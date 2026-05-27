Итальянская партия «Лига» предупредила о непоправимом ущербе от вступления Украины в ЕС

Ранее сообщалось, что Словакия готова поддержать вступление Украины в Евросоюз, но выступает против её членства в НАТО. В то же время президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европе необходима Украина для сдерживания России, поскольку даже после окончания боевых действий угроза со стороны Москвы не исчезнет.