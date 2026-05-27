Мизулина сообщила о взыскании с Лебедева ₽300 тыс. по судебному иску

Судебные приставы взыскали с дизайнера Артемия Лебедева 300 тыс. рублей в соответствии с решением суда, сообщила в своем телеграм-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
Она также приложила сканы документов о поступлении платежа.
«Сегодня приставы взыскали с блогера Артемия Лебедева 300 тыс рублей в рамках исполнения решения суда по нашему иску о защите чести и достоинства. Таким образом блогер поддержал бойцов на СВО — все средства я направила в Общероссийский народный фронт», — написала Мизулина.
РБК обратился за комментарием к Артемию Лебедеву.
Материал дополняется.
