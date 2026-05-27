Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

География по-американски: Трамп нечаянно «уничтожил» армию и руководство Венесуэлы вместо Ирана

Президент США Дональд Трамп оговорился, назвав Иран Венесуэлой в ходе заседания правительства, на котором комментировал военную операцию на Ближнем Востоке. Трансляцию вёл телеканал CNN.

Источник: Life.ru

Главы Белого дома заявил, что «у Венесуэлы больше нет ни военно-морского флота, ни военно-воздушных сил, ни многих из тех людей, которые вели страну к плачевным последствиям». Американский лидер добавил, что военно-политическое руководство этого государства в ходе операции было полностью уничтожено.

У Дональда Трампа нередко возникают сложности с именами и географическими названиями. Например, в феврале он перепутал президента Финляндии Александра Стубба с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, до этого поменял местами Южную Америку и Южную Африку, а также основательно запутался во взаимоотношениях Армении, Азербайджана, Албании и Камбоджи.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше