География по-американски: Трамп нечаянно «уничтожил» армию и руководство Венесуэлы вместо Ирана

Главы Белого дома заявил, что «у Венесуэлы больше нет ни военно-морского флота, ни военно-воздушных сил, ни многих из тех людей, которые вели страну к плачевным последствиям». Американский лидер добавил, что военно-политическое руководство этого государства в ходе операции было полностью уничтожено.
У Дональда Трампа нередко возникают сложности с именами и географическими названиями. Например, в феврале он перепутал президента Финляндии Александра Стубба с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, до этого поменял местами Южную Америку и Южную Африку, а также основательно запутался во взаимоотношениях Армении, Азербайджана, Албании и Камбоджи.
