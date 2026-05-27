Посол России предупредил МИД Бельгии о тупике в отношениях с Москвой

В марте премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер призвал Евросоюз пойти на сделку с Москвой и получить доступ к ее «дешевым энергоресурсам». Его заявление встретило критику в правительстве, в том числе в МИДе королевства, и позже бельгийский премьер добавил, что на фоне продолжающегося конфликта на Украине о нормализации отношений с Россией говорить нельзя.