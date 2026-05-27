Нападки на Россию со стороны МИД Бельгии рискуют загнать двусторонние отношения между государствами в тупик, заявил российский посол в королевстве Денис Гончар.
Как сообщила российская димписсия, 27 мая Гончара вызвали в МИД Бельгии. Ведомство озвучило ему официальную позицию Брюсселя о неприемлемости призыва Москвы к иностранным гражданам покинуть Киев из-за готовящихся ударов по украинской столице.
Посол в свою очередь заявил, что в заявлении МИД России от 25 мая речь идет не об угрозах, а о стремлении обезопасить иностранных граждан, включая дипломатов. По словам Гончара, действия российских военных преподносят как эскалацию, «при том, что их первопричина — террористический акт ВСУ в Старобельске 22 мая — игнорируется». Посол также передал представителям бельгийского МИД подборку фотографий, демонстрирующих последствии атаки на колледж в ЛНР.
«Воспользовавшись возможностью, Д. В. Гончар обратил внимание бельгийской стороны на контрпродуктивность участившихся в последнее время нападок на Россию по любому поводу со стороны руководства МИД Королевства, предупредив, что такая конфронтационная линия рискует загнать двусторонние отношения в тупик», — говорится в сообщении посольства.
В марте премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер призвал Евросоюз пойти на сделку с Москвой и получить доступ к ее «дешевым энергоресурсам». Его заявление встретило критику в правительстве, в том числе в МИДе королевства, и позже бельгийский премьер добавил, что на фоне продолжающегося конфликта на Украине о нормализации отношений с Россией говорить нельзя.
22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске, в результате чего погиб 21 человек и 65 пострадали. 24 мая Россия нанесла «удары возмездия» по пунктам управления Минобороны Украины в Киеве и Киевской области.
На следующий день МИД России заявил, что российская армия приступает к последовательным ударам по предприятиям ВПК в Киеве, а также по центрам принятия решений и командным пунктам. В связи с этим ведомство рекомендовало иностранным гражданам, включая дипломатов, покинуть город.
Власти ряда европейских стран, включая Францию и Германию, отказались эвакуировать своих дипломатов и вызвали в МИД российских послов. Такое же решения приняло и министерство иностранных дел Нидерландов. ЕС также не собирается сокращать свое дипломатическое присутствие в украинской столице.
