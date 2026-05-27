Соскин высказался о письме Зеленского, где он умоляет Трампа о ракетах

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский находится «в полном отчаянии» из-за нехватки вооружений и снижения поддержки Запада. Об этом он сказал в эфире своего YouTube-канала. Видео изучил aif.ru.
Комментируя сообщение о письме Зеленского президенту США Дональду Трампу и Конгрессу с просьбой увеличить поставки вооружений, Соскин заявил, что Киев фактически остался без обещанных ракет.
«Зеленский уже в полном отчаянии написал письмо Трампу. Что ракеты ждете? Нет ракет», — сказал экс-советник.
По словам Соскина, Украина не получила ожидаемых поставок ракет и боеприпасов, а программа военной помощи, на которую рассчитывал Киев, провалилась.
Ранее Олег Соскин заявлял, что Зеленский сталкивается со снижением международной поддержки, финансовыми проблемами и ухудшением отношений с США. По мнению эксперта, Киев теряет возможность получать прежние объемы западного финансирования.